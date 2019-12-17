雖然11月台股加權指數高檔震盪，但受到量能萎縮，及承銷利益減少，11月全體券商稅後淨利32.45億元，月減13.7％；累計1至11月全體券商稅後淨利373.02億元，年成長29.94％。

台灣證券交易所指出，11月大盤總成交值約2.787兆元，較上月減少0.36％，使證券商經紀手續費收入較上月減少，經紀業務獲利由上月30.83億元降至24.95億元。自營部分，券商11月出售證券利益及證券評價利益由上月11.81億元增加至13.08億元，增幅超過1成，但承銷利益由上月5.24下滑至1.75億元，使得整體獲利月減幅13.7％。

今年前11月券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退，手續費收入年減11.03％，經紀業務獲利230.46億元，年減21.2％，但加權股價指數漲幅增加，使自營業務淨利較去年同期成長87.06％，獲利金額來到13.08億元，承銷利益32.02億元，年增率也達到148.8％，帶動前11月券商獲利年增率接近3成。

(時報資訊)