全銓公司(8913)上櫃普通股股票自109年1月20日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，全銓租賃公司以股份轉換之方式，成為宏育管理顧問股份有限公司百分之百持股之子公司，核有櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，爰依規公告自109年1月14日起停止全銓租賃公司上櫃普通股票6933萬5682股之櫃檯買賣，並自109年1月20日(股份轉換基準日)起終止櫃檯買賣。

(時報資訊)