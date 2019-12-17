工業電腦廠其陽（3564）今日召開線上法說，營運長蘇家弘表示，在整併綜效顯現下，今年營運績效持續好轉，目前整合成果符合預期。公司未來將持續致力提升成長動能、改善營運績效，對明年營運審慎樂觀，希望盡快重返單季每股可賺逾1元的高峰水準。

其陽去年第四季營運復甦，自前2年虧損谷底回春。今年3月獲友通取得51.1％股權入主經營，加入佳世達集團聯合艦隊。在導入集團資源整合生產資源、改善原物料採購成本，並積極拓展導入新客戶下，整併綜效持續顯現，帶動今年營運績效持續好轉。

其陽2019年第三季合併營收創3.9億元次高，季增18.27％、年增22.79％。稅後淨利0.19億元，季增近2.25倍，每股盈餘0.34元，雙創2年半高點。累計前三季稅後淨利0.15億元、每股盈餘0.3元，較去年同期顯著由虧轉盈，雙創近3年同期高點。

其陽營運長蘇家弘表示，其陽今年營運成長主要來自產品品質大幅改善、結合集團優勢拓展業務效益顯現，在產品毛利率提升、費用控管得宜、陸續導入新客戶下，帶動第三季及前三季毛利率提升至約28％，較去年同期顯著成長，目前整合成果符合預期。

觀察其陽前三季產品組合，系統占比自80％降至75％，控制板因高毛利網卡比重增加，自15％提升至19％，其他6％。地區方面，前三季中國大陸區營收3.36億元，年增66％，歐洲區1.87億元，年增64％。美洲區2.6億元，年增22％，亞太區2.09億元，年增1％。

產品應用方面，其陽除了主力的統一威脅管理（UTM）及企業級防火牆（NGFW）外，今年積極積極拓展物聯網（IoT）及應用交付控制器（ADC）產品，並聚焦開發邊緣運算（MEC）、軟體定義廣域網路（SD-WAN）等新產品，主攻高階市場版圖。

隨著導入新客戶、拓展新產品效益顯現，其陽前三季UTM產品占比自53％降至47％，NGFW產品自24％降至20％。IoT產品自15％提升至19％，ADC產品自8％提升至9％，新拓展的ADC產品占4％，SD-WAN則占1％。

展望後市，其陽營運長蘇家弘表示，雖然明年首季營運仍有外在環境影響，但其陽過去基期較低，預期仍將較去年同期顯著成長。同時，公司已充分籌備未來成長動能，目前上半年營運動能逐步改善提升中，對明年營運審慎樂觀，希望能持續維持年成長動能。

蘇家弘預期，明年UTM及NGFW等傳統產品仍將占大宗、續見成長動能，但新產品貢獻將顯著提升，帶動毛利率持續提升。同時，公司將嚴謹控制費用在小幅增長程度，使營收規模成長大於費用率成長、帶動獲利回升，希望盡快重返單季每股可賺逾1元的高峰水準。

蘇家弘表示，佳世達聯合艦隊中的聚碩亦為網安代理商，有助其陽未來業務續拓展。目前公司股本膨脹到5.8億元，短期內自有現金充足，未來1～2年將致力提高股東權益報酬率（ROE），但若有更大發展契機，也不排斥進一步增資可能。

(時報資訊)