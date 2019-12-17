郭台銘出席陽光基金會汽車美容中心人才訓練計畫頒獎活動 16:332019/12/17 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 郭台銘出席陽光基金會汽車美容中心人才訓練計畫頒獎活動。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 郭台銘受訪。（趙雙傑攝） 親自體驗擦車工作。（趙雙傑攝） 鴻海集團創辦人郭台銘今日出席陽光基金會汽車美容中心人才訓練計畫頒獎活動，會後接受訪問，針對他建議前立法院長王金平參選國民黨主席一事，表示國民黨一定要置之死地而後生，而至於是否重回國民黨，要大家這問題在明年1月11日以後再問。 (中時 ) #國民黨 #人才 #美容 #中心 #頒獎 #郭台銘 #陽光基金會 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北立委選情 國民黨搶7民進黨拚9＋1 04:102019/12/13 地方新聞 倒數30天 羅智強點出藍營2020致勝主軸 01:432019/12/13 政治 新北市預算表決 民進黨議員退席抗議 17:562019/12/13 政治 國民黨這份民調 趙少康超驚訝：怎會差這麼多 21:312019/12/13 政治 郭柯合體 為李縉穎吳達偉站台 13:562019/12/14 政治 國民黨批綠媒自我閹割 放棄監督政府 12:102019/12/15 政治 這大咖危機入市 他驚：王子復仇記？ 08:202019/12/16 政治 台北最新民調出爐 藍立委陷空前危機 11:382019/12/16 政治 黨產條例違憲又一例 北高行法官聲請釋憲 15:352019/12/16 政治 下架吳斯懷發酵藍營鬧分裂？朱立倫：對手的惡意策略 12:572019/12/17 政治 政治熱門新聞 T台民調出爐 韓支持度回穩韓黑驚呆了 - 政治 呂秀蓮：年改時說政府窮 選時變聖誕老人 - 政治 蓋牌效應沒了？沈富雄預言選舉結果 網嗆：1月11就知道 - 政治 門神打臉賴神！韓粉看到這大叫：天機已現 - 政治 選情恐翻盤？波特王政治效應 謝震武提2前例 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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