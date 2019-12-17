郭台銘受訪。（趙雙傑攝）

親自體驗擦車工作。（趙雙傑攝）

鴻海集團創辦人郭台銘今日出席陽光基金會汽車美容中心人才訓練計畫頒獎活動，會後接受訪問，針對他建議前立法院長王金平參選國民黨主席一事，表示國民黨一定要置之死地而後生，而至於是否重回國民黨，要大家這問題在明年1月11日以後再問。

(中時 )