彰化縣長王惠美(右)化身DJ邀請各界民眾冬至晚上八卦山到彰化縣立體育場欣賞熱鬧的「天空音樂祭」演唱會。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府在縣府中庭舉辦記者會，為「2019歲末活動-卦山歲暮盛典」活動宣傳暖身。（謝瓊雲攝）彰化縣政府在縣府中庭舉辦記者會，為「2019歲末活動-卦山歲暮盛典」活動宣傳暖身。（謝瓊雲攝）彰化縣政府在縣府中庭舉辦記者會，為「2019歲末活動-卦山歲暮盛典」活動宣傳暖身。（謝瓊雲攝）彰化縣政府在縣府中庭舉辦記者會，為「2019歲末活動-卦山歲暮盛典」活動宣傳暖身。（謝瓊雲攝）彰化縣政府在縣府中庭舉辦記者會，為「2019歲末活動-卦山歲暮盛典」活動宣傳暖身。（謝瓊雲攝）

點亮美好彰化！八卦山「彰化月影燈季」2公里長燈區，將從冬至夜一路亮到元宵節，22日將有天空音樂季在縣立體育場登場打頭陣；彰化縣長王惠美17日化身DJ，歡迎各界都來八卦山賞燈、聽音樂，感受璀璨的卦山風華。

王惠美表示，「2019歲末活動-卦山歲暮盛典」活動將在22日冬至下午2點起盛大登場，體育場有童樂會和魔術表演，場外有海盜船、小火車，大佛廣場則有搓湯圓免費品嘗，傍晚5點有點燈儀式，讓八卦山每晚亮起來，長達50天。

王惠美表示，八卦山是彰化人共同的記憶和驕傲，為了讓八卦山風華再現，縣府陸續在九龍池、華陽公園、民族新村公園及天空步道等景點整理美化，希望吸引更多民眾親近八卦山；配合交通部擴大秋冬國民旅遊，來彰化縣住宿就可獲贈順澤宮帽，已剩不到500頂。

燈季以「祈願冒險」為主軸，從八卦山牌樓點亮至整條天空步道，全長2公里，以50萬顆LED燈泡打造，分為「星月逐跡」、「祈福仙境」、「祥瑞天宮」、「許願光廊」、「花火天際」五大主題，音樂晚會請到丁噹、家家、草屯囝仔、朱俐靜等藝人獻唱，捐贈發票還可兌換摸彩券抽大獎，當晚還將由王惠美親自主持愛心拍賣，包含王建民簽名球及球棒1組，李振昌、陳鏞基、胡金龍等9名知名職棒球星簽名球各1顆，拍賣所得將用於推動彰化縣各級學校運動發展所需。

(中時 )