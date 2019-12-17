國民黨總統候選人韓國瑜近日回防大高雄，行政院副院長陳其邁今（17）日回高雄出席活動接受聯訪時猛酸，高雄市長做不到一半就去選總統，對市民情何以堪？倒是罷韓遊行12月21日登場，陳其邁則語帶曖昧，不正面表態是否參加。

陳其邁認為，韓國瑜現在回來高雄要固樁，對市民來說情何以堪，市民需要一個專職能解決高雄問題的市長，不然重大的建設、招商找不到市長，整個城市建設延緩下來，市民很難接受。

陳其邁直說，如果韓國瑜認為「沒回來無所謂有人在這」，那當初幹嘛選這個市長？市民有困難，要拚經濟也要找的到市長，這是競選承諾，何況他開出那麼多支票，到現在不是跳票，就是大幅度縮水，不要覺得市長就是一個跳板就是要選舉，要綁樁、拔樁，大可不必，假使政績做得好，市民自然會支持。

針對高雄市副市長葉匡時在臉書發文，比較前朝陳菊時代的高市府與現在的韓市府政績，韓市府大獲全勝。陳其邁也不以為意說，政績做的好不好問市民最清楚，最能了解最真實的民意，韓市府施政表現不僅是6都，還是全國所有縣市倒數第1，應該好好傾聽民意，用片面數字沒有意義。

網紅「波特王」事件，日前韓國瑜力挺說「政治歸政治，經濟歸經濟」，希望中國合作方不要懲罰波特王。陳其邁則不認同直指，「政治歸政治，經濟歸經濟」，對大陸現行狀況顯然欠缺了解，不論是手搖飲、85度C、還願遊戲下架、周子瑜事件到波特王，中國從來都是政治掛帥。

陳其邁認為，用政治力來干預自由的市場，對中國來說是常態 家常便飯，我們保有自由民主的土壤，能滋養更多企業、新創，事業能夠茁壯，這個才是台灣要顧本，強化競爭力最重要的地方。

至於12月21日高雄霸韓遊行是否現身？陳其邁則未正面回應，只表示，選舉剩下20幾天，自己有包括立委、總統等助選行程；同一時間有支持國民黨韓國瑜的遊行，也有民間自發的WEcare霸韓活動，假使覺得市長做到一半離開，可以有不同意的表達，對於合法的集會遊行，民眾自由的表達都予以支持

(中時 )