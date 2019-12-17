「南迴鐵路電氣化」是環島鐵路電氣化最後一哩路，其中潮州至枋寮段，鐵道局今日表示，已依程序報交通部申請通車，預計年底通車。鐵道局提醒，電氣化後，上方電車線是高壓電，呼籲民眾切勿在附近使用自拍棒、放風箏或操作空拍機等，很容易感電。

南迴鐵路電氣化的計畫路線是從台東到屏東潮州，全長約123.4公里，工程經費276.13億元，預定2020年底全線電氣化通車；其中，潮州至枋寮長約25.2公里，鐵道局及施工團隊已先於今年11月23、24日完成現場履勘，並完成缺失改善，依程序報交通部申請通車中。

鐵道局表示，潮州至枋寮段電氣化通車，西部電氣化列車可直達枋寮，優化台鐵、高鐵兩鐵轉乘，新左營站至枋寮站的列車班次由30列次增加為60列次，其中開行區間快車22列次，可大幅減少轉乘旅行時間。

副局長伍勝園表示，潮州至枋寮段預計今年底通車，但提醒電氣化後，上方電車線是25000伏特高壓電，相當危險。

副處長江富志強調，只要靠近電車線1.5公尺的範圍內，就有可能感電，因此有三個不要千萬別做，第一、不要在月台等候區使用自拍棒，不要靠近電車線；第二、電氣化沿線區間不要放風箏、操作空拍機、拿竹竿、長條型物品直接通過，容易感電；第三、以前平交道沒有限制高度，但因電車線關係，限高是4米2，請貨車通過平交道時，注意貨物堆高的高度需在4米2以下。

(中時 )