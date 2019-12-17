在美國近期強力遊說下，原本自主決定是否採用大陸電信巨擘華為5G設備的德國，恐也加入抵制行列？德國中間偏左政黨「社會民主黨」（SPD）即將於17日決定是否採納一項可能禁止華為5G服務的提議，這不僅使該黨與德國總理梅克爾之間的執政聯盟關係更加緊張，且一旦通過，華為5G在德發展再添變數。

據路透社報導，德國左右翼執政聯盟上周就5G草案達成一致。該草案規定，若某些不信任的國家「無法排除缺乏憲法監督的政府影響、操控或間諜行為」，那這些國家的供應商就「絕對要被排除在網路之外，無論核心還是外圍網路」。雖然草案並未直接點名，但外界普遍認為此一草案是針對華為而來。

梅克爾先前就指出，她希望加強對電信設備供應商的技術認證和審查，而不是從一開始就把任何國家或供應商排除在外，她擔心禁令會損害德國與大陸兩國的貿易關係。

不過，德國第二大電信「西班牙電信集團德國公司」（Telefonica Deutschland）11日宣布將與華為與諾基亞共同合作5G部署。該公司也聲明此合作案仍須德政府批准，而未來德國若通過此一草案，也意味該公司與華為的5G合作案恐遭駁回。

此外，對於近期採用華為問題，陸駐德大使吳懇對德開砲，稱若德國以安全為由將華為排除在5G網路建設之外，陸方不會坐視不管，並說目前在大陸有四分之一是德國車，「有一天大陸也會說德國汽車不安全，因為我們有能力生產自己的汽車？不，我們不會，因為這是貿易保護主義」。

(中時電子報)