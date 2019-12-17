財政部關務署基隆關表示，近來有業者報運進口紡織品因貨名、規格申報不全致影響稅則歸列及通關時效。該關提醒，業者可於進口前至「關港貿單一窗口」服務平台網站參考相關應申報事項，以加速貨物通關。

該關進一步說明，進口紡織品歸列貨品分類號列，需參考來貨之織造方法（如針織、平織等）、染整加工方式（如漂白、染色、印花或有膠層塗佈等）、成分比例、幅寬等要素，海關倘無法依報單申報資訊予以歸列貨品分類號列，將另請進口人補送型錄、成分、規格等資料或逕予查驗分析以釐清產品內容。

以進口申報「布疋」為例，如為「棉製、未漂白之經編織物」者，歸列貨品分類號列第6005.21.10.00-6，國定稅率第一欄稅率為5％，無輸入規定；「棉製、漂白之經編織物」者，則歸列貨品分類號列第6005.21.20.00-4，國定稅率第一欄稅率為10％，且屬大陸物品不准輸入項目（MWO），二者差異甚大，應予辨明。

基隆關強調，申報進口時請詳列貨品規格，避免因補送資料報告或進行貨物查驗，增加通關時間及費用支出。業者可多加利用「關港貿單一窗口」服務平台之「稅則稅率綜合查詢作業（GC411）」及「進出口貨物申報要項總表（GC461）」功能，查詢個別貨品分類號列及報單申報要項，亦可善用稅則預先審核制度，以加速通關並維護自身權益。

(工商 )