王若琳近來發行新翻唱專輯《愛的呼喚》，推出首波主打〈我只在乎你〉MV，她飾演專門設計機器人的工程師，戴眼鏡、大鬈髮，一副宅女模樣，每天埋頭苦幹工作，內心卻渴望真愛，直到某天，她發現愛上在餐廳當服務生的機器人，展開一段突破世俗、跨越界限的甜美愛情。

王若琳表示，懸殊戀、師生戀是很浪漫的概念，相當喜歡，在拍攝時，她自嘲演技不是強項，先跟導演打預防針，希望導演不要出難題考驗她的演技，反倒是飾演機器人的女演員，肢體動作很有戲，她在片場都暱稱她「Robot Husband」（機器人老公）。

傳達人類生來孤獨

〈我只在乎你〉歌詞描述的偉大愛情，讓王若琳深深感動，她覺得人類的內心深處都想找尋一個歸屬，而該曲把尋覓歸屬的卑微及不顧一切描寫得絲絲入扣，MV中想傳達的是人類生來是孤獨的，不論工作排得多滿、下了班赴了多少約，當孤單一人時，內心真正渴望的還是感情的歸屬，或是靈魂的交流。

(中時 )