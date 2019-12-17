國民黨苗栗立委候選人陳超明17日下午在竹南競選總部發表農漁勞工15項政見。〔謝明俊攝〕

國民黨苗栗立委候選人陳超明，17日下午在竹南競選總部發表「農漁勞工 我來顧」15項政見，他承諾連任成功後，將推動修正森林法、爭取農業災害險、活化休耕地，並且要重新檢討一例一休，規畫勞工退休金多元操作，提高退休所得。希望苗栗鄉親支持他的農、漁、勞工政見，讓苗栗農漁勞工生活更美滿。

苗栗縣國民黨立委候選人陳超明發表農漁勞工政見

陳超明表示，他在本屆立委任內，爭取了許多農、漁民及勞工的權益與福利，例如：爭取延長漁民捕鰻時程，在科學園區設置幼托兒所、爭取非灌區用水協助、爭取合理餘糧收購價格、要求台肥調降肥料價格、爭取農路補助、保安林地續租權利保障、爭取柚農因氣候異常的現金救助…等等，他非常盡力爭取農、漁、勞工權益。

陳超明說，他現在提出15項有關農、漁、勞工政見，未來他如果能夠連任，將一一完成。包括了：1、持續爭取預算協助農、漁會各項設施更新。2、要求中央增加農路預算。3、打造一港口一特色。4、推動修正森林法。5、爭取農業災害險，全國農民負擔比例一致。6活化休耕地，使農民與土地雙贏。7、滾動檢討保安林地解編，因地制宜成立農業區。8、整合政府資源，協助台灣農產品行銷國際。9、重新檢討一例一休，找回勞資雙贏。10、推動修法以確保單身勞工權益。11、推動勞工進修假，且進修費用得抵扣所得稅。12、爭取失業勞工中小學子女就學補助。13、逐年提高基本工資，讓職場新鮮人同享經濟成長果實。14、推動無薪假勞工不斷炊。15、規畫勞工退休金多元操作，提高退休所得。

陳超明特別提到森林法修法問題指出，1998年，政府為了鼓勵造林修訂森林法第48條之1，設置造林基金，基金來源主要來自山坡地開發回饋金，然而苗栗有85％面積屬於山坡地，都市計畫區都被畫入坡地範圍，都必須繳交回饋金，還要做水保計畫，形同一隻牛被剝2層皮，因此，他提案修正森林法48條之1，將「山坡地開發利用者繳交之回饋金」，改為「非都市土地山坡地開發利用者繳交之回饋金」，使森林保育與都市發展明確畫分，還苗栗鄉親一個公道。

(中時 )