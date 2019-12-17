新竹市長林智堅（右）17日發出大紅包，宣布2020年1月1日起，針對平均每月總薪資低於3萬元的市府臨時人員，將統一調薪700元。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為照顧新竹市政府內月薪低於3萬的臨時人員，市長林智堅17日宣布2020年1月1日起，針對平均每月總薪資低於3萬元的市府臨時人員，將統一調薪700元，計有421人受惠，並將逐年調漲，往月薪30目標邁進。

林智堅表示，優秀的人才，應該也值得更好的對待，市府不但積極響應行政院解決公部門低薪的方案，更以優於該方案的方式辦理，用實際行動回應同仁的努力。

市府人事處指出，新竹市政府現有臨時人員中，有341名同仁領取每月固定薪資2萬4200元，未來3年將透過逐步調漲薪資，往平均每月總薪資3萬元目標邁進。

人事處同時表示，勞動部已宣布將於明年1月1日起，提高全國勞工每月基本工資，從2萬3100元調整至2萬3800元，而新竹市政府除了配合中央調整最低基本工資，更加碼照顧臨時人員，針對平均每月總薪資低於3萬元的臨時人員，每月薪資將調增700元，估計將有421人受惠。

另，市府在2016年至2018年配合勞動部調整基本工資，更於2018年行政院宣布軍公教人員調薪3%後，決定市府所有約聘僱人員與臨時人員都比照加薪3%。

此外，2019年市府也以優於行政院提出的「公部門主動解決低薪方案」幫基層員工加薪，對平均每月總薪資（每月經常性薪資加計非固定獎金等非經常性薪資折算的每月平均支領數額）低於3萬元的市府所屬臨時人員進行調薪，讓市府及所屬機關學校近500人受惠。

(中時 )