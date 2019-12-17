兩岸女足今天在東亞足球錦標賽4強決賽交鋒，木蘭女將面對「鏗鏘玫瑰」大陸女足毫無懼色，擋住對手多次攻勢，可惜第30分鐘被大陸隊長吳海燕趁角球攻擊頭槌破門，下半場雙方都沒進球，中華隊最終以0比1飲恨。本屆東亞4強決賽以0勝3負作收。

中華隊這次頂替北韓參加東亞4強決賽，雖然連輸日、韓，但表現愈來愈好，對大陸不但是本屆賽事的最後一戰，也是明年2月奧運女足第3輪資格賽的前哨戰，兩岸女足分到了同一組。

中華隊上半場執行防守反擊打法，第21分鐘，大陸姚偉突入左側禁區橫傳，前鋒唐佳麗搶在中華隊門神蔡明容前左腳射門偏出遠柱。9分鐘後大陸開出右側角球，隊長吳海燕甩開盯防的陳燕萍，在6碼位置頭槌破門。失球後中華隊想立刻還以顏色，蘇育萱在禁區前緣送出短傳，可惜隊長丁旗左腳射門高出，上半場1球落後。

換邊再戰，蔡明容處理對手右路下底橫傳時，不幸被大陸前鋒張馨踩傷手腕，經過治療後繼續在場上拚戰。第58分鐘，蔡明容在左側禁區沒接牢球，張馨拿球回傳，眼看就是個空門危機，蔡明容卻以飛鏟神勇擋出唐佳麗的右腳射門。

第65分鐘，丁旗中圈截球回敲，蘇育萱斜傳陳燕萍快攻，陳燕萍在左前場1對1情況下大膽起左腳吊門，可惜打偏。隨後包欣玄換下蘇育萱頂左中場，把陳燕萍推上鋒線，第69分鐘，中華隊開出左側角球，對手頭槌頂出，丁旗禁區內起右腳射門不幸打到門楣上方出界。

第77分鐘，台泰混血小將林欣卉換下陳燕萍。第85分鐘，大陸左路吊中，唐佳麗搶前點頭槌稍微碰到，讓球正好打在蔡明容臉上，但蔡明容忍住痛立刻將球抱住，沒讓李影在門前補刀成功。第88分鐘，包欣玄右前場擲入邊線球，王湘惠第二波攻擊遠射高出。補時階段大陸宋端禁區外左腳遠射正中門柱，中華隊1球見負。

★中華女足先發陣容（4-4-2）：1蔡明容；6潘彥昕、3卓莉珊、5李佩容、14藍昱絜；2卓莉萍、12張季蘭、8王湘惠、7陳燕萍；19蘇育萱、17丁旗（隊長）

(中時 )