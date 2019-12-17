許姓女子心情不佳，準備從橋上跳下，被巡邏員警一把抓下，阻止可能悲劇。（翻攝照片莊曜聰台南傳真）

台南一名26歲的許姓女子疑似因心情不佳，開車出外散心，把車停放在學甲華宗橋旁空地，逕自走上橋面，正好巡邏員警經過，趕緊下車飛奔將人拉下，安撫後再由救護車送醫並通知家屬，阻止一場意外，挽回女子寶貴生命。

選戰將至，學甲警分局針對即將到來的總統及立委選戰，對於轄區候選人服務處、競選看板及旗幟設置區域加強巡查，分局行政組組長邱逸樵等人支援相關勤務，晚間7時20分行經華宗橋時，看到許女眼神渙散，面無表情走在欄杆旁，邱逸樵直覺有異，要同仁放慢速度。

突然間女子爬上欄杆，邱逸樵見狀立即衝下車，出聲勸阻，就在女子做勢要跳的當下將人抱住，該名女子死裡逃生，突然放聲大哭、情緒激動，同車女巡官徐宛菲、警務員徐銘顁及學甲所支援警員呂雅芝、賴修生不斷溫柔安撫，穩定許女心情。

警方調查，26歲許女家住佳里區，因為心情不佳開車外出，並停放在華宗橋旁空地，再徒步逆向走到華宗橋，似乎有想不開的傾向，所幸邱員等人經過發現有異，及時挽回一樁悲劇。

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