翁美春化身為「耶誕姐姐」，與競選團隊在豐原慈濟宮廟前高喊「守護台灣，建設有春」口號。（王文吉攝）

翁美春扮成「耶誕姐姐」造型，徒步掃街發送糖果，尋求選民支持。（王文吉攝）

國民黨立委江啟臣站上路口向往來的民眾揮手懇託。（江啟臣競總提供／王文吉台中傳真）

國民黨立委江啟臣一早站上路口拜票，路過騎士上前握手送暖。（江啟臣競總提供／王文吉台中傳真）

國民黨立委江啟臣密集走訪家戶拜票，尋求更多選民支持。（江啟臣競總提供／王文吉台中傳真）

耶誕節即將到來，民進黨台中市第八選區立委候選人翁美春17日扮成「耶誕姐姐」，前往廟東商圈發糖果送幸福，並向選民拉票。尋求連任的國民黨立委江啟臣團隊內部評估支持度持續領先，但仍不敢輕敵，近日晨昏都安排路口舉牌拜票，一步一腳印爭取更多選民支持。

翁美春化身為「耶誕姐姐」，與競選團隊在豐原慈濟宮喊出「守護台灣，建設有春」口號，接著徒步掃街發送糖果。翁美春也在神明面前承諾，她進入國會絕對會捍衛台灣的主權，為台中山城爭取建設經費，也將追隨媽祖的慈悲精神，致力推動長輩及育兒政策。

翁美春表示，她擔任過台中縣、市議員長達13年，服務地方不分黨派，為民喉舌都全力以赴。籲選民睜大眼看清國民黨近來的荒腔走板行為，讓台灣人民非常擔心，若是自己當選立委，將效法媽祖護國祐民精神，守護台灣。

現任立委江啟臣一早站上豐原大道，逐一向往來的民眾揮手懇託，競選團隊評估支持度持續領先，仍不敢鬆懈，持續衝刺選情，不僅密集安排掃街、路口拜票及廟口開講，並陸續在豐原、石岡、東勢等地舉辦團結造勢大會。

2020大選進入倒數階段，除地毯式的掃街拜票外，江啟臣也預告，本周日將在新社區舉辦造勢大會，邀請朱立倫、盧秀燕及文山伯等站台助講，籲選民集中選票，讓他續留立法院為民服務，也讓國民黨翻轉國會，重返執政！

(中時 )