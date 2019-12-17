張瑋今天一早就在臉書上發文，指今早有大批公務員到他家搜索。(摘自臉書)

檢警偵辦「假交流、真觀光」案，懷疑業者洪慶淋涉嫌成立上百家人頭協會，以不實的交流證明，提供旅行業者讓大陸公務員非法來台觀光。其中統促黨主席「白狼」張安樂之子張瑋經營的華夏大地旅行社也涉入，台北地檢署今指揮刑事局、移民署執行第2波搜索，兵分6路搜索華夏大地6家旅行社，約談嫌疑人張瑋妻子王姝茵、證人張安樂共13人到案。

被列為證人的張安樂，認為本案有政治操作之虞，表示今晚6時30分將親赴台北地檢署作證，並向媒體發表看法。

目前人在國外的張瑋，也在臉書上發文，指兩岸人民交流有助增進彼此了解、化解矛盾，重點是行之多年，而且交流的模式多元，如果相關管理辦法有所不足，應該從修法著手，豈能捨本逐末，針對旅行業者下手呢？

張瑋貼文指出，民進黨政府鎖定華夏大地旅行社，目的性非常明確，強烈懷疑是為了轉移卡神楊蕙如網路霸凌的焦點，以免蔡英文支持率繼續失血，當真如此，那就到此為止，請挪開政治黑手，別再打壓其他旅行業者，大家都要養家餬口！

張瑋寫道，民進黨利用這個事件轉移卡神網路霸凌的焦點，企圖操作恐共、仇中的議題，藉由打擊統促黨騙取選票！統促黨同志更要團結一致，用選票展現力量！

(中時 )