中華海域漁權協會今天率領3000名群眾至農委會，分別針對花生以及其他農漁業議題進行抗議，農委會下午回應，該活動訴求內容空泛，且參加抗議民眾絕大部分均不是實際從事農漁業的農漁民，對假藉農漁民之名，進行抹黑政府，製造社會不安的行為予以嚴厲譴責。

農委會表示，經訪查後發現多數抗議民眾並非從事農漁業，這些不實抹黑政府，製造社會不安，並在選前配合特定政治團體進行演出，行特定目的的行為，已干擾政府施政，也對農漁產品的產銷造成不利影響，農委會對其嚴厲譴責。

由於我國與日本及菲律賓專屬經濟海域重疊，農委會指出，目前雙方溝通無障礙，為確保我漁民權益，透過積極磋商，近3年已無日本、菲律賓扣押我漁船之情事。針對農漁產品產銷議題，亦與產地農漁民團體共同努力，維持產銷秩序及提高農漁民收益，外界不應做不實抹黑，對政府、農漁民團體努力及農民辛苦的付出視若無睹。

農委會強調，政府已啟動一連串產銷輔導措施，積極穩定農漁產品價格。農委會很樂意就農漁業相關議題溝通討論，但絕對無法接受此種假借農漁民之名不實抹黑指控，製造社會不安，於選前配合特定政治團體演出，來傷害台灣農業與農漁民。

(中時 )