秋冬期間到基隆一樣好玩，基隆市政府於17日正式推出「雨都氣味」觀光宣傳影片，其中更透過走訪特色景點的片段，展現出各種港都的特殊氣味，並邀請民眾不論晴雨一起來打卡分享基隆之美。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

秋冬期間到基隆一樣好玩，基隆市政府於17日正式推出「雨都氣味」觀光宣傳影片，其中更透過走訪特色景點的片段，展現出各種港都的特殊氣味，並邀請民眾不論晴雨一起來打卡分享基隆之美。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

秋冬期間到基隆一樣好玩，基隆市政府於17日正式推出「雨都氣味」觀光宣傳影片，其中更透過走訪特色景點的片段，展現出各種港都的特殊氣味，並邀請民眾不論晴雨一起來打卡分享基隆之美。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

秋冬期間到基隆一樣好玩，基隆市政府於17日正式推出「雨都氣味」觀光宣傳影片，其中更透過走訪特色景點的片段，展現出各種港都的特殊氣味，並邀請民眾不論晴雨一起來打卡分享基隆之美。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

秋冬期間到基隆一樣好玩，基隆市政府於17日正式推出「雨都氣味」觀光宣傳影片，其中更透過走訪特色景點的片段，展現出各種港都的特殊氣味，並邀請民眾不論晴雨一起來打卡分享基隆之美。（吳康瑋攝）

秋冬期間到基隆一樣好玩，基隆市政府於17日正式推出「雨都氣味」觀光宣傳影片，其中更透過走訪特色景點的片段，展現出各種港都的特殊氣味，並邀請民眾不論晴雨一起來打卡分享基隆之美。（吳康瑋攝）

秋冬期間到基隆一樣好玩，基隆市政府於17日正式推出「雨都氣味」觀光宣傳影片，其中更透過走訪特色景點的片段，展現出各種港都的特殊氣味，並邀請民眾不論晴雨一起來打卡分享基隆之美。（吳康瑋攝）

秋冬期間到基隆一樣好玩，基隆市政府於17日正式推出「雨都氣味」觀光宣傳影片，其中更透過走訪特色景點的片段，展現出各種港都的特殊氣味，並邀請民眾不論晴雨一起來打卡分享基隆之美。（吳康瑋攝）

秋冬期間到基隆一樣好玩，基隆市政府於17日正式推出「雨都氣味」觀光宣傳影片，其中更透過走訪特色景點的片段，展現出各種港都的特殊氣味，並邀請民眾不論晴雨一起來打卡分享基隆之美。

市長林右昌表示，基隆不斷在蛻變，來往的旅客絡繹不絕，透過「雨都氣味」觀光宣傳影片，將型塑雨都港市「正港」的潮味，從城市轉角間的歷史韻味、拾階而上的山海景緻、隨處可見的在地美食、百年光陰的砲台建築，一直到午夜「台版築地」的崁仔頂漁市、「台版威尼斯」的正濱漁港色彩屋及獲得台灣建築獎首獎的「東岸廣場」，讓國內外旅人盡情體驗最潮的基隆味。

觀光及城市行銷處處長曾姿雯指出，雨與基隆息息相關，這次特別用基隆特有的台灣姑婆芋為設計靈感，以姑婆芋葉遮雨的童趣畫面作為發想，並邀請藝術家林戎依創作「雨葉、夜雨」裝置藝術，重現兒時回憶，佇立在基隆港邊飛鳶廣場旁的人行橋面上，夜晚在仿造燈光的雨絲陪襯下更多了浪漫的氛圍，裝置藝術自20日起正式展出，遊客除了來拍照打卡，更可到基隆33家旅館、飯店住宿就送充滿童趣的扭蛋雨衣，一人一份，數量有限送完為止。

曾姿雯表示，秋冬的基隆十分精彩，不僅到基隆住宿可獲得好禮，21日起到年底，從海洋廣場、文化局1樓大廳、86設計公寓、正濱漁港、和平島公園到海科館，一系列的活動要讓大家感受基隆的聖誕氣氛，遊客來基隆到各個活動服務台索取「玩美月章」集章卡，蒐集3個活動印章即可參加抽獎，，獎項有麗星郵輪3天2夜內艙雙人房兌換券、基隆長榮桂冠平日海景雙人房等。

(中時 )