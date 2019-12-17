中華民國不動產聯盟總會與六大不動產業17日舉辦年終記者會，理事長林正雄表示，房市交易已連續三年成長，可望達30萬戶的多空指標，不過以每年合理交易量36萬戶需求估算，八年來累積30萬棟「隱藏起來」的剛性需求尚未出籠，近來建商在土地標售市場需加價三成才標得到來看，新案房價開價恐漲15%。

林正雄以沒有高額稅制干擾下、每年正常合理交易量約有36萬戶推估，自2011奢侈稅開始實施以來的八年間，整體房市交易量較合理正常值短少了近50萬戶，扣除部分的投資需求，至少有30萬戶的交易因為房地合一稅、高持有稅等政策因素觀望而應買房而未買房。

林正雄表示，近及土地市場交易熱絡，顯示建商對房市復甦深具信心，不過多數土地得標普遍加價三成以上，反應成本的結果，勢必造成未來新預售案開價調漲15%，因此，今年底至明年初對消費者來說，將是極佳的購屋時機點，包括小坪數住宅、商辦等產品都仍是熱門產品，不過在投資上，如店面、豪宅就會有較大壓力。

他指出，經濟穩健成長、低利環境、台商資金回流等因素，都是推升房市成長的力量。去年房市推案約1兆元，今年可望上看1.2兆元，因應首購自住購屋族群負擔能力，低總價小坪數、配合微裝修方案、低自備低月付需求的讓利行銷策略秦效，去年起推案戶數已超過待售住宅戶數，顯示房市去化狀況不錯。

林正雄建議政府，近年仍有不少民眾因高額稅制不敢輕易購屋，造成交易量驟減，房地合一稅應減半、甚至退場，讓市場回歸正常交易量，政府也應朝高成數、高期數、高寬限期、低利率等「三高一低」的加強版青年安心成家購屋優惠貸款，幫助年輕人購屋，並活絡房市、增添內需景氣動能。

(工商 )