台灣微軟今（17）日宣布攜手亞洲媒體科技集團KKBOX Group，啟動全球戰略布局。KKBOX Group旗下亞洲娛樂生活領導品牌KKBOX，將音樂串流服務全面上雲至微軟雲端平台Azure，主攻影音串流技術的KKStream亦加入微軟全球合作夥伴生態系，將與微軟合作銷售商用影音串流技術解決方案BlendVision。

雙方將運用AI技術優化「音樂創作系統」、前瞻性預測市場「全新音樂型態」，同時該合作也將是KKBOX Group國際化一重要里程碑，雙方合作更將為數位娛樂產業開創更多可能。

深耕亞洲市場逾15年的KKBOX，整合旗下音樂、影音、展演票務與電商等娛樂大數據、成立「KKBOX研究中心」，導入AI技術進行各項數據應用以提供用戶更優質的個人化體驗，同時亦提供藝人、創作者及演唱會主辦單位等各種商業洞察數據與預測。

KKBOX Group集團共同創辦人暨執行長林冠羣表示，此次與微軟啟動戰略合作，以「音樂上雲、在全球一起銷售BlendVision串流技術解決方案、AI音樂創作」開啟跨界合作，未來也將會有更多有趣的計畫推動。

微軟近年積極協助各產業客戶與夥伴在AI加雲端優化企業資源部署與營運流程，或透過共同銷售計畫擴展在全球之事業版圖，台灣微軟總經理孫基康表示，與KKBOX集團的戰略合作是微軟在數位娛樂產業的新里程碑，亦有信心成為KKBOX Group邁向國際市場的一大助力及其在數位時代中的密切合作夥伴。

而由KKBOX Group旗下KKStream推出的BlendVision，透過SaaS（軟體即服務）形式的新一代商用影音串流技術解決方案，能提供全球串流平台業者，有效降低營運成本、提升用戶體驗，並能創造新獲利模式的服務。

KKStream總裁蔡怡仁指出，BlendVision是已經過日本超過百萬用戶的串流平台實際驗證的成果，其進一步萃取其中之技術服務、加入Azure 雲端平台，並透過與微軟的互相合作學習，不僅可以接觸到全球的企業客戶，同時也能大量吸收市場即時的需求反饋，有助於KKStream持續成長、加入更多新服務，搶進全球串流市場的商機。

台灣微軟合作夥伴暨商務事業群總經理林劍福表示：微軟與KKStream合作將以SaaS模式共同銷售，讓BlendVision服務架構放至Azure雲端平台上，增加優秀服務被觸及的機會，同時透過微軟分布全球各地銷售服務團隊的協助推行，也能讓來自台灣的頂尖技術更容易被世界看見。

透過雙方合作，目前其已預見在亞洲地區至少有10個潛在客戶，林劍福更樂估雙方策略結盟後未來全球商機潛力無窮。KKBOX Group與微軟也期許能運用AI技術，探討翻轉娛樂市場的全新機會。

(工商 )