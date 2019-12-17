花蓮縣有6位民眾本月初誤將「盤古蟾蜍」當作青蛙煮來吃，下肚後陸續出現噁心、嘔吐及四肢麻痺等症狀，被緊急送醫診治，其中1人還是不治，其他5人因為吃的量不多觀察後已出院。花蓮衛生局採集檢體檢驗，今驗出有致命毒性蟾蜍毒色胺（Bufotenine）。蟾蜍毒素屬於一種強心配醣體，具心臟毒性，常存於卵、皮膚及腮腺，誤食會引發心律不整等症狀，過量恐致死，需特別小心。

衛生局查訪，出院民眾供述，這些蟾蜍肉的來源是「朋友送的青蛙肉」，以為「青蛙肉」不疑有它，把整隻沒剝皮、沒處理直接下鍋，6個人大快朵頤， 1至4小時陸續發生噁心、嘔吐及四肢麻痺等症狀，被緊急送醫急救，仍釀成1死悲劇。

問生局將吃剩的蟾蜍肉食餘，送化驗今確定是盤古蟾蜍。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

衛生局長朱家祥表示，台灣常見蟾蜍包括「盤古蟾蜍」及「黑框蟾蜍」等，蟾蜍毒素屬於一種強心配醣體，具心臟毒性，常存於卵、皮膚及腮腺，誤食會引發心律不整等症狀。衛生局赴現場採集檢體，送衛生福利部食品藥物管理署檢驗，今確定，物種鑑定結果確認為盤古蟾蜍，並檢出蟾蜍毒色胺(Bufotenine)成份。

朱家祥表示，造成食品中毒的病因物質主要可分為4大類：「細菌性」、「病毒性」、「化學物質」以及「天然毒物」。盤古蟾蜍具有神經毒性獨立於4類之外，牠主要透過耳後腺體及疣分泌毒液，一隻蟾蜍的毒性不大，但若誤食多隻會出現噁心、嘔吐併發四肢麻痺等症狀，過量會致死。朱家祥提醒，如不確認野生食材是否可食，應洽專家學者，勿自行採集食用，以避免憾事發生。

衛生局到民眾家中採集相關跡證，了解民眾誤食蟾蜍中毒過程。（花蓮縣生局提供／王志偉花蓮傳真）

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