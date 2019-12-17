▲獲大台中少年英雄銀質獎殊榮的暨大附中高三同學彭怡靜在台中市府領獎後與師長合影。（附中提供／楊樹煌南投傳真）

暨大附中高三彭怡靜同學，求學過程中，雖身處逆境，仍不斷努力向上，奮發不屈的精神，膺獲第五屆「大台中少年英雄獎」的「銀質獎」，校長張正彥希望這個好消息能帶動全校所有同學，一起朝著自己心目中的目標努力。

由群園社會福利基金會與中華民國群園關懷協會舉辦的第五屆「大台中少年英雄獎」頒獎典禮，暨大附中彭怡靜同學參加大臺中地區各國、高中、高職及8所社福機構，共有1377人參加推薦甄選，彭怡靜在甄選中獲得銀質獎。

校方指出，彭怡靜出自單親家庭，自幼與母親及外婆相依為命，家庭倚靠外婆擺地攤維持家計，彭怡靜曾因經濟因素休學一年，在這期間，她白天在早餐店打工，晚間到健身房擔任問卷調查員，身兼二職貼補家計，被社福機構發現並開始協助與關懷。

彭怡靜患有嚴重脊椎側彎，今年8月進行脊椎手術開刀治療，出院馬上努力準備，順利通過大學特殊選才，考取國立中正大學，並獲得大台中少年英雄獎的銀質獎肯定，消息傳出，師生們都為她感到欣喜。

校長張正彥表示，彭怡靜家境清寒及嚴重脊椎側彎雙重逆境下，主動積極樂觀進取，自學統計軟體SPSS，透過分析，手遊寶可夢玩家行為，參與教育部科展，表現優良，並遠赴日本參加科展，不畏逆境、多元學習的優異表現，不但讓她獲得國立大學入學的肯定，她的努力奮發克服逆境的精神，也可做為同學們的標竿學習媒材。

(中時 )