暨大附中高三彭怡靜同學，求學過程中，雖身處逆境，仍不斷努力向上，奮發不屈的精神，膺獲第五屆「大台中少年英雄獎」的「銀質獎」，校長張正彥希望這個好消息能帶動全校所有同學，一起朝著自己心目中的目標努力。
由群園社會福利基金會與中華民國群園關懷協會舉辦的第五屆「大台中少年英雄獎」頒獎典禮，暨大附中彭怡靜同學參加大臺中地區各國、高中、高職及8所社福機構，共有1377人參加推薦甄選，彭怡靜在甄選中獲得銀質獎。
校方指出，彭怡靜出自單親家庭，自幼與母親及外婆相依為命，家庭倚靠外婆擺地攤維持家計，彭怡靜曾因經濟因素休學一年，在這期間，她白天在早餐店打工，晚間到健身房擔任問卷調查員，身兼二職貼補家計，被社福機構發現並開始協助與關懷。
彭怡靜患有嚴重脊椎側彎，今年8月進行脊椎手術開刀治療，出院馬上努力準備，順利通過大學特殊選才，考取國立中正大學，並獲得大台中少年英雄獎的銀質獎肯定，消息傳出，師生們都為她感到欣喜。
校長張正彥表示，彭怡靜家境清寒及嚴重脊椎側彎雙重逆境下，主動積極樂觀進取，自學統計軟體SPSS，透過分析，手遊寶可夢玩家行為，參與教育部科展，表現優良，並遠赴日本參加科展，不畏逆境、多元學習的優異表現，不但讓她獲得國立大學入學的肯定，她的努力奮發克服逆境的精神，也可做為同學們的標竿學習媒材。
(中時 )
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