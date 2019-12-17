新加坡航空展明年2月舉行，這項亞洲最大規模的航展也是台灣媒體關注焦點。不過，當台媒網上申請記者證填寫出生地等選單時，有別於過去，僅能點選「中國台灣省」。

新加坡航空展主辦單位Experia Events今天以電子郵件回覆詢問指出，主辨單位了解並發現報名表格所列國家與國籍選單中有誤，將會通知相關單位修正。

國際媒體長期報導兩年一度的航空展，今年台灣媒體申請採訪證時，發現網路報名表格多處選單點選名稱只有「中國台灣省」。

今年申請填寫「出生國家／地區」、「工作國家／地區」與「媒體所屬國」時，名稱都是「中國台灣省」。另外填寫國籍時，則被歸類到「中國人，台灣人」。

新加坡航空展將於2020年2月11日至16日在樟宜展覽中心舉行，是亞洲最大規模航展，2018年有來自50國1062家航太廠商參展，超過10萬名專業人士與會，國防與軍火業者展示最新武器系統，爭取商機。

台灣航太業者也關注新加坡航展，2018年時，中山科學研究院、漢翔航空公司及軍方人員曾前往參觀，了解航太與國防工業最新發展與趨勢。

(中央社)