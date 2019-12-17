中國共產黨在十月底召開第十九屆中央委員會第四次全體會議，並在10月31日通過《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》，戰略專家指出，解讀該份文件對於軍事體制專章，將可掌握中共高層最新建軍指導重點。

中華戰略學會研究員張競受訪時指出，依據中國共產黨官方立場，其為堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，因此針對若干重大問題，透過前述黨政文件提出政策指導，因此自然可以從中解讀出最新建軍指導重點。

張競指出，在該文件中第十一章《堅持和完善黨對人民軍隊的絕對領導制度，確保人民軍隊忠實履行新時代使命任務》則是揭露出中共中央對於建軍最新指導，值得所有關切中國大陸軍事發展之政治觀察家與戰略學界朋友深入研讀。

張競分析，該章除導言外，共計分成〈堅持人民軍隊最高領導權和指揮權屬於黨中央〉、〈健全人民軍隊黨的建設制度體系〉以及〈把黨對人民軍隊的絕對領導貫徹到軍隊建設各領域全過程〉等三個要項。

張競首先強調，就〈堅持人民軍隊最高領導權和指揮權屬於黨中央〉此要項來說，其中三度重申「軍委主席負責制」，此係十九大修訂黨章時所提出軍隊指揮體制用辭，如今仍須積極重申，顯然其中要義將會成為十九大四中所通過《決定》，後續在解放軍辦理學習活動時，必須再度深入統一思想重點所在。

張競認為，再就〈健全人民軍隊黨的建設制度體系〉要項來看，顯然中國共產黨感受到軍隊非黨化、非政治化以及軍隊國家化等政治觀點之壓力，因此才要呼籲傳承紅色基因加以堅決抵制。此點對於研析掌握解放軍所面對社會之軍文關係，以及中國大陸以黨領政與以黨領軍體制所面臨挑戰，其實具有相當參考價值。

不過張競提醒，在同個要項之中，所提到各個以黨領軍組織體系要點，確實是相當完整，對於要理解中國大陸貫徹以黨領軍，所將透過黨委制、政治委員制、政治機關制，再加上堅持黨委統一集體領導下首長分工負責制，亦將是值得觀察之共軍黨政一體指揮體制實際運作模式。

張競更表示，該章最後一個要項談到〈把黨對人民軍隊的絕對領導貫徹到軍隊建設各領域全過程〉，其中提到新時代軍事戰略體系、聯合作戰指揮體系、基於聯合、平戰一體的軍事力量運用政策制度體系、戰備制度、實戰化軍事訓練制度、軍民融合的軍事力量建設政策制度體系、軍隊各類人員制度、軍官職業化制度、文職人員制度、兵役制度、軍事管理政策制度體系、一體化國家戰略體系、國防科技創新和武器裝備建設制度、國防動員體制改革、黨政軍警民合力強邊固防工作機制、雙擁工作和軍民共建機制，以及其他相關改革與建設重點，其實就提到當前深化國防與軍隊改革中，仍待繼續攻關突破與落實進度項目。

張競提醒，中共十八大三中曾通過《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》，其中特別提出“到2020年，在重要領域和關鍵環節改革上取得決定性成果，完成本決定提出的改革任務，形成系統完備、科學規範、運行有效的制度體系，使各方面制度更加成熟更加定型。”

因此張競認為觀察該文件第15章《深化國防與軍隊改革》進程，明年就可以對照前述兩份黨政文件相關要點，理解到共軍建軍能否符合黨政高層下達各項指導期待，體制改革進程是否理想。

(中時電子報)