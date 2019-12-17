宏亞(1236)下午召開法說會，董事長張云綺說，對公司今年獲利抱持樂觀看法，表現將會優於去年，公司引進智慧預測、生產後，第3季營收已經明顯的好了很多，這是一個好趨勢，若照這種步調下去，明年獲利會比今年更好。

宏亞今年度推出許多新產品，有些深受消費者的青睞，但也並未排劑到舊品的銷售情形，張云綺說，公司品牌力越來越強，經過這些年積極的在智能管理及生產上努力，相信公司會越來越好。她說，今年新品大通路鋪貨策略錯誤及年過節禮品退貨影響業績表現，若是可以控制的好，其實今年業績應該可以成長很多。

宏亞近年營收獲利表現欠佳，張云綺坦言，以往公司都用大量鋪貨的概念，所以導致產品銷售不出色的做了太多，賣得好的又做的不夠多，退貨回收的成本很高，又無法再賣，為了解決這個問題，公司引進智能系統，希望能確切掌握生產情況，提高交貨的準確度，正確掌握在製品收量，及不良品追蹤，降低成本。

在外銷市場方面，宏亞在大陸區以往採取貿易方式，貨品賣斷後就不管，近年營運因兩岸政治關係變得緊張及關稅障礙，業績開始下降，今年度正式在上海成立公司，積極做通路的經營，預期大陸今年營運比去年有雙位數的成長。另外，韓國市場已經營7年左右，今年將台灣特色產品外銷至韓國受到歡迎，公司樂觀預期，明年韓國區業務年增將望成長50~60%。

(時報資訊)