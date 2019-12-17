力麗力鵬今舉行聯合法說會，力鵬(1447)發言人陳漢卿表示，今年前3季力鵬稅前淨利較去年大幅減少至1.89億元新台幣，主要是受到大宗規格尼龍粒及尼龍絲面臨中國低價搶單。同時，今年中國尼龍粒需求大幅減少，力鵬旗下的上海力寶龍今年由盈轉虧，前三季稅前虧損691萬元左右。因應全球對環保要求升高，力鵬導入智慧染整，印尼力寶龍廠區廢水，可以養魚，證實其在環保污染防治的成效。

值得賀喜的是，日前力鵬接到大單，2.7萬噸的尼龍和5700噸的尼龍絲，相當於訂單能見度到明年2月。

力鵬主要銷售尼龍紡絲粒、尼龍工塑粒、尼龍絲，成品布、胚布，染色紗等。為避開中國大陸的競爭，力鵬也分散一般尼龍粒銷售，如分散到東南亞和中南美洲。

力鵬明年也將提高家紡用布及機能布的生產售比率，引進3米6寬幅織機40台。

力鵬今年前3季尼龍部門的營業損失達2.2億元，除了中國的競爭外，汽車產業衰退3成，歐洲和美洲銷售也不盡理想。

(時報資訊)