女情緒不穩苗縣府鬧輕生！警消出動及時阻止 16:462019/12/17 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 洽公民眾至苗栗縣政府二辦疑因情緒不穩，揚言輕生，幸警消及時阻止。（何冠嫻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣17日下午4點多，疑有1女性民眾因情緒激動在苗栗縣政府第二辦公大樓欲跳樓，幸警消人員及時趕抵成功阻止，並持續安撫女子情緒。 1名女性民眾17日到縣府二辦申辦業務，不料卻情緒激動，衝上5樓欲跳樓，警消出動將女子勸回，帶回1樓不斷安撫情緒。 (中時 ) #情緒 #警消 #跳樓 #安撫 #女性 也許您會感興趣 推薦閱讀 面對動物醫療抉擇 04:102019/12/13 藝文副刊 遠航無預警倒閉 民眾「怒飆」逼哭正妹空姐 08:542019/12/13 社會 嗆老婆「愛不到就毀了你」謝和弦爆：差點逼我跳樓 10:022019/12/13 娛樂 爭取認同 鄭宏輝推出女性政策 15:302019/12/13 政治 女醫院當志工母竟在家燒死 崩潰哭：讓我進去跟她一起死 18:082019/12/13 社會 鄭宏輝推女性政策 爭取認同 04:102019/12/14 地方新聞 民宅冷氣起火 母子受困警消救出 19:362019/12/14 社會 板橋公寓凌晨惡火！67歲男住戶送醫後不治 04:432019/12/15 社會 想提升睡眠品質 睡前做這七件事 22:312019/12/16 生活 辣妹當警面跳愛河 與警水中拉扯驚險畫面曝光 09:532019/12/17 社會 社會熱門新聞 外送員霸氣拒絕怪怪妹子 半夜躺床頓悟好崩潰 - 社會 打手遊太專心 男口渴喝錯水慘死 - 社會 歲末抓酒駕 中市交大預告要大執法了 - 社會 白皙辣妹家曬內衣褲「四度」遭竊 超無奈報警原因曝光 - 社會 淡水疑賣屋糾紛 老翁持刀毀容女房仲後墜樓不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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