苗栗縣17日下午4點多，疑有1女性民眾因情緒激動在苗栗縣政府第二辦公大樓欲跳樓，幸警消人員及時趕抵成功阻止，並持續安撫女子情緒。

1名女性民眾17日到縣府二辦申辦業務，不料卻情緒激動，衝上5樓欲跳樓，警消出動將女子勸回，帶回1樓不斷安撫情緒。

(中時 )