臥龍愛心會17日舉辦冬令救濟活動，發放關懷金及物資給129戶低收入戶。（張毓翎攝）

臥龍愛心會理事長陳俊益（右二）正式接任代天府主任委員。（張毓翎攝）

臥龍愛心會17日舉辦冬令救濟活動，今年發放關懷金及物資給129戶低收入戶，另外，愛心會這次擴大公益範圍，行善觸及教育方面，首次送善款到港墘國小，作為教育基金，希望讓東石鄉低收家庭，在冷冷的的冬季得到社會的溫暖，愛心會盼藉此拋磚引玉，讓更多人關注，給予關懷。

港墘國小校長劉妙珍表示，校內硬體設施若要修葺，都要由上級單位編列經費，若經費不足以支付工程修繕費，則要從學校教育基金支應，另外，因校方每個學期都得辦1次戶外教學，有些學生因家裡經濟等因素，無法參加活動，因此校方就會運用教育基金，讓每位孩子都可參加活動。

臥龍愛心會長期以來，都會辦理敬老、濟貧活動，今年首次將公益觸角，擴及到教育方面；臥龍愛心會祕書長鄭清木表示，愛心會基地落腳在洲仔社區代天府旁，因此以廟為中心，愛心會決定先捐助離廟最近的港墘國小，未來愛心會若有多能力和資源，一定會慢慢擴及到其他村莊。

臥龍愛心會已連續5年舉辦冬令救濟，從去年開始擔任愛心會理事長的陳俊益，是位事業有成的當地鄉民，年輕時到高雄打拚，現在半退休後回鄉做公益服務，17日他也正式接任代天府主任委員，鄉親們都期待他未來結合宗教，讓更多人收到滿滿的愛心。

(中時 )