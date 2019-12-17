新北市列管158處古蹟及歷史建築中，仍有5成無管理維護計畫，市府雖委託民間團隊介入輔導，但2年多來進度空轉，半數古蹟災害應變力堪憂，圖為新北市定古蹟大觀義學。（新北市文化局提供／譚宇哲新北傳真）

繼去年巴西國家博物館火災後，今年巴黎聖母院、日本沖繩世界遺產首里城陸續發生大火，燒出文化資產管理維護危機，新北市列管158處古蹟及歷史建築中，仍有5成無管理維護計畫，市府雖委託民間團隊介入輔導，但2年多來進度空轉，半數古蹟災害應變力堪憂。

古蹟（包含歷史建築）因具有文化、歷史、藝術價值，管理維護規範嚴謹，文化部訂有古蹟管理維護辦法，古蹟登錄後所有權人依法「應」提出管理維護計畫，內容應包括古蹟概況、日常保養及維修、防盜、防災、保險、緊急應變計畫等，但該辦法因無罰責，尚無強制力。

新北市古蹟數量全台第3多，本報2017年即揭露新北市古蹟超過半數無管理維護計畫，2年期間，巴西國家博物館、巴黎聖母院、日本沖繩首里城相繼慘遭祝融，一再替文化資產的管理維護敲響警鐘，然而，中央辦法未修，新北市古蹟管理維護作為也原地空轉。

據新北市文化局資料顯示，全市目前有90處古蹟、68處歷史建築，訂定管理維護計畫者分別為51處及27處，半數無管理維護計畫，而已訂定管理維護計畫者中，又有20處古蹟、3處歷史建築管理維護計畫超過5年尚未通盤檢討。

此外，古蹟災害預防部分也遭新北市審計處點名，截至去年，新北市古蹟防災演練僅有大觀義學及鄞山寺曾辦理，其餘古蹟皆未依規定辦理。

文化局主祕翁玉琴表示，今年已獲文化部補助，委託文化資產專業輔導團隊訪視及巡查，協助古蹟所有權人、使用人或管理人擬定並檢討修正管理維護計畫內容，另將針對古蹟管理維護計畫超過5年未通盤檢討者，持續輔導管理單位檢討修正計畫內容。

翁玉琴也說，今年已分別在淡水古蹟博物館、林本源園邸、頂泰山巖辦理防災演練，讓古蹟管理者與志工具備基礎防災概念，未來會持續推動。

(中時 )