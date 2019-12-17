朱立倫（右）到平鎮替呂玉玲站台，一起比出動感手勢。（邱立雅攝）

前桃園縣長朱立倫17日到桃園走透透，跑6個選區輔選，結束上午行程後，下午連跑兩場支持魯明哲與呂玉玲。朱立倫在平鎮時，提到內政部次長陳宗彥曾在公開場合教導新住民「看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去」，讓朱立倫怒批陳宗彥不適任，稱民進黨乾脆修法算了。

朱立倫下午提早抵達魯明哲競選總部，笑稱自己不知是第幾次幫魯加油，跟魯明哲不只是好朋友，也是好兄弟，過去自己擔任縣長的時候，魯明哲即是議員，兩人一起把桃園跟中壢改變，一起打拚走到今天，呼籲支持者一定要把票催出來。

「魯明哲比我帥又年輕，看了真難過。」朱立倫故意抱怨魯明哲長得比他帥，搶過他風采，讓魯明哲也笑說，此次參選立委要把過去的瓶頸、道路都一條一條打開，迎接中壢大進步的開始。而魯明哲也準備了小折單車，跟朱立倫兩人一齊騎出去，代表一路戰勝。

隨後朱立倫趕往平鎮幫呂玉玲站台，他笑說回到平鎮感到特別親切，讓他想要「天天都幫呂玉玲加油」，並相當有誠意的用客語跟台下民眾打招呼，拜託支持者一定要支持最了解客家文化的呂玉玲。

不過朱立倫話鋒一轉，提到先前內政部次長陳宗彥在公開活動要民眾票投蔡英文總統跟民進黨，還稱投給其他小黨是浪費，朱立倫諷刺「我看乾脆民進黨去修法好了。」並批評主管政黨的內政部次長此言不恰當，雖已道歉，但他認為陳宗彥違反民主原則，對其他政黨不尊敬，根本不適任。

(中時 )