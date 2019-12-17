喜歡真無線耳機嗎？在蘋果以AirPods帶起真無線耳機的風潮後，各大品牌都紛紛推出類似產品，提供慣用耳機的消費者一個不同以往的聆聽體驗。到底華為FreeBuds 3無線耳機體驗起來如何？一起來瞧瞧。

華為FreeBuds 3無線耳機搭載Kirin A1處理器，耳機4.5克、充電盒則是48克(AirPods第二代(支援無線充電的版本)則是耳機4克、充電盒40克)。內建⌀14.2 mm動態驅動器，支援藍牙5.1及低功耗藍牙5.1 雙頻道傳輸，音頻處理頻率高達 356 MHz。耳機採用類似AirPods耳機的設計，採用半開放式的設計，提供黑色、白色的配色選擇。FreeBuds 3具備智能骨聲紋感應通話降噪技術，能在通話時透過感應頭部組織的振動，偵測人聲並進行加強。有效消除環境噪聲，從而提升通話品質。基於空氣動力學設計的降風噪導管，則可減少通話風噪，在20 km / h騎行時依然能順暢通話。

華為FreeBuds 3無線耳機盒內包含耳機與一條USB-C充電線。(黃慧雯攝)

蘋果AirPods 2(左)與華為FreeBuds 3充電盒。(黃慧雯攝)

蘋果AirPods 2(左)與華為FreeBuds 3充電盒以及耳機，FreeBuds 3耳機造型略與AirPods 2不同。(黃慧雯攝)

蘋果AirPods 2(左)與華為FreeBuds 3充電盒底部。(黃慧雯攝)

在搭載EMUI10或以上的HUAWEI智慧手機中，FreeBuds 3可以支援自動配對提示窗，以及智能檢測耳機功能(摘下可暫停音樂，但是配對iPhone或其他非華為手機無法使用)。耳機本身支援多種功能的雙擊觸控，可完成開啟/關閉主動降噪(左二)，播放/下一首(右耳)，接聽電話(右耳)等操作。降噪效果也能在華為手機中調整(韌體更新到v1.9.0.208之後，新增雙擊右側耳機兩下可以掛斷電話，原本只能透過觸控控制來接聽電話，無法此以方式掛斷)。

FreeBuds 3的觸控控制方法。近期提供了韌體更新，加入新功能(右)。(手機截圖)

FreeBuds 3充電盒採用USB Type-C連接埠，也可支援Qi無線充電，後者的特性跟第二代AirPods一樣(但需要搭配購買無線充電盒的版本)，代表如果你的手機支援反向無線充電（或稱無線電力分享）功能，可以直接用手機為FreeBuds 3充電。FreeBuds完整充電一次(約需要一小時)續航力是4小時，搭配充電盒總共可用20小時(AirPods是一次充電可用5小時、搭配充電盒可用24小時)。

音效體驗上，FreeBuds 3的高低音表現上，個人認為與AirPods第二代頗為接近，若要細細比較，在高音人聲的表現上，AirPods第二代是略勝一籌，但是低音表現上FreeBuds 3更為渾重有力一些。考慮到搭配的手機，AirPods當然跟iPhone的配搭最好，無論是摘下耳機的智能偵測，或是配對都能辦到；而這些FreeBuds都必須要搭配EMUI 10以上的華為手機能完整辦，略為可惜啊。

體驗心得

跟市場目前提供的真無線耳機來說，華為FreeBuds 3算是少數支援降噪功能的選擇，不過有些功能僅限華為手機可用，覺得有點可惜。但音質表現跟續航力表現上，都在水準以上。造型上，因為配戴後突出於耳廓之外，拉動背包背帶、撥頭髮的時候，都會擔心不小心撥到耳機，令人擔憂會容易遺失。

(中時電子報)