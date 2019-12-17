「臺北東區PLUS-混有意思」重返東區榮景計畫，由台北市府、東區商圈發展協會、光武里里長暨東區發展協會理事長韓修和主辦，永慶房屋及東區在地商家的響應下，七月首度舉辦大型封街活動「臺北東區PLUS-混有意思 混音樂x混人文x混乾淨」，湧入上萬人潮再展東區獨特魅力。商圈全力總動員，活動不間斷，要陪大家一路玩到年底！

十一月台北市長柯文哲再訪東區主持「Happy Family夜光遊行及耶誕點燈活動」，為聖誕佳節提前點燃歡樂氣氛。在耶誕節前的周末假期，將二度封街，舉辦「童趣混東區」活動，要民眾大手牽小手，一起搶先過聖誕！本次韓修和理事長更邀請全力支持東區商圈復興的永慶房屋擔任協辦單位，共同推動「童趣混東區」活動。

永慶房屋全力支持東區商圈復興，本次更應邀擔任協辦單位，與商圈緊密結合

東區商家齊心 重返商圈榮景 永慶房屋熱情協辦見證榮耀

永慶房屋大安區簡國維協理分享：「這次「童趣混東區」除了北市府團隊、東區商圈發展協會、光武里里長暨東區商圈發展協會理事長韓修和，及大安區20多家永慶房屋門市外，有更多有力夥伴加入，感謝遠東SOGO百貨及愛奇藝贊助支持，讓這次活動豐富又多元，不僅有SOGO的童趣體驗、永慶房屋的童樂園遊戲區、愛奇藝的耶誕手做體驗活動，還有風靡各年齡層的大型寶可夢氣球、飛天小女警及皮卡丘遊行！預計東區將再湧入上萬人潮！」

11月聖誕點燈活動，柯文哲市長聽取光武里里長及永慶房屋東區商圈空置率下降報告。

市府帶頭做！東區將重返商圈王者

自上任以來，韓修和理事長全力帶動東區商圈重燃引擎；根據永慶房屋調查「東區店面空置數」自今年2月至9月，空置店面數從245間降低至142間，店面空置數降低42%，也顯示東區商圈正在逐步復甦。

韓修和理事長也宣布好消息，11月耶誕點燈活動，柯文哲市長親自走訪見證東區商圈復甦情況後，原僅有五個里仁愛里、光武里、建安里、建倫里及車層里，參與東區商圈復興活動，現更加入華聲里及正聲里，總計七里，東區上下共同全力衝刺，潛力不容小覷，邀請民眾一起參與體驗東區不一樣的風貌。

「童趣混東區」歡樂耶誕商圈將在12/21-12/22下午14點盛大封街舉辦，歡迎民眾大手牽小手一起共襄盛舉，永慶房屋的夥伴也在整晚的活動中，陪大小朋友玩遊戲、協助現場交通動線引導，用實際行動支持東區商圈動起來！

混東區活動在市府領頭下，7月起活動不間斷！

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(中時電子報)