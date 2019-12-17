南投跨年晚會「愛你愛你」，鬼鬼吳映潔壓軸

廖志晃／南投報導

「愛在南投星光閃耀」跨年晚會，將於31日晚間7點在縣立體育場舉行，以2020諧音「愛你愛你」為主軸策畫節目，並由全民小天后鬼鬼吳映潔、世界美顏小姐才藝第1名的高曼容，與縣長林明溱擔綱倒數計時迎接新年。

副縣長陳正昇宣布跨年晚會表演陣容，金曲獎流行音樂類最佳新人獎入圍者閻奕格也到場演唱《也可以》；陳正昇並與文化局長林榮森、縣議員曾振炎、縣府參議姜君佩及閻奕格，為跨年晚會揭開序幕。

跨年晚會將由梁赫群、邱慧雯擔任主持人，在地表演團體飛暘樂團、曼暉舞蹈團打頭陣，年輕世代喜愛的BOXING、草屯囝仔、臭屁嬰仔上場帶動氣氛，知名歌手RED芮德、Chris、潘裕文、閻奕格、曹雅雯、甲子慧也將輪番上陣，並由吳映潔與高曼容擔綱壓軸演出。

陳正昇表示，除了在南投市的縣立體育場跨年晚會，還有全國海拔最高的「清境跨年晚會」，兩場晚會將同步連線倒數計時迎新年。

閻奕格說，南投氣候怡人風景美，是非常適合放鬆的地方，跨年會有許多超強卡司，現場氣氛將會非常HIGH，希望大家一起關注南投跨年活動。

跨年晚會舉辦抽獎活動，獎項包括50吋電視、吸塵器、智慧型手機、咖啡機、果汁機、IPHONE手機、超商禮物卡等，周邊有50個攤販，販售南投特色小吃、農特產品、文創商品等。＃跨年晚會 ＃清境 ＃鬼鬼吳映潔 ＃高曼容 ＃閻奕格 ＃曹雅雯 ＃甲子慧 ＃草屯囝仔 ＃梁赫群 ＃邱慧雯 ＃潘裕文 ＃BOXING

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