遠東航空上周無預警宣布停飛，面臨300萬元罰款以及撤照，上千名員工恐失去工作，遠航4名主管今日出來面對媒體，盼外界幫助遠東復飛，還有人稱12日流傳的公告並未出現在內部系統，質疑其真實性。

遠航航務處教師機師陳思漢指出，自己1995年進遠東，目前有24年資歷，雖然遠航目前停飛，但有信心很快能重返藍天，目前所有薪資、勞保健保都正常給付，希望外界可以幫助遠東，基層勞工需要這份工作，否則馬上就要過年了，1000多個家庭會瞬間陷入困境。

機務處修管中心主任莊志鴻說，航空公司的獨資非常不容易，停飛後外界比較少聽到員工心聲，遠東沒有企業工會或產業工會，希望藉今日傳達心聲，停飛這幾天許多維護計畫仍在進行，該做、已排定的維護都在做，這事對社會的安全承諾，飛機重飛時將是安全的。

莊志鴻認為，日前流傳的暫停飛航營運公告，沒有張綱維的簽字，也沒有出現在內部系統，只在網路上流傳，無法追查。至於高層資金轉移，他不方便不做評論，基層也難以對聽聞或傳聞做評論。

(中時 )