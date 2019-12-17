工業電腦廠凌華（6166）攜手英特爾（Intel）及亞馬遜雲端運算服務（AWS），聯手簡化機器視覺的人工智慧（AI）邊緣運算服務，提供的人工智慧邊緣運算解決方案，以最佳化方式完成機器視覺應用部署，並通過AWS Greengrass認證。

凌華表示，解決方案包括Amazon Sagemaker建構的機器學習模型，採用英特爾的OpenVINO工具套件和ADLINK Edge軟體套件，串接建構機器學習模型過程，再串聯設計、部署及優化流程，讓客戶無需具備數據科學和機器學習模型的高深知識，可專注於開發應用程式。

凌華物聯網創新與技術副總裁Toby McClean表示，此解決方案目前已導入多個受惠於人工智慧邊緣運算的工業相關應用案例，包括智慧棧板的解決方案，將一般棧板賦予智能，讓包裹可被智慧棧板即時偵測，可立即知道包裹應該所在的時間、地點。

Toby McClean表示，此舉可讓倉儲業者提高物流效率和生產力，降低包裹運輸錯誤和失竊。同時，還可複製到其他垂直應用市場，提高營運效率和生產力。如應用於物件偵測，在製造環境中辨識輸送系統上的產品缺陷，以及預知預防診斷，減少機器停機時間。

凌華表示，人工智慧邊緣運算服務的軟體效能，可在凌華已驗證的硬體平台上達到最佳化。在今（17）日舉辦的Intel邊緣運算解決方案高峰論壇中，也首度展示全新的機器視覺開發套件和NEON工業智慧相機2套平台。

(時報資訊)