《港股》恆指收漲1.22％，阿里市值一度超車臉書 16:482019/12/17 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中完成首階段貿易協議，並已開始進行文本翻譯，據稱兩國有意在1月首周簽署協議，激勵隔夜美股四大指數同步站上收盤新高。周二香港恆生指數收漲1.22%，為27843.71點。國企股(H股)收漲1.73%，為10964.99點。 藍籌股普遍走高，騰訊漲逾3%。中資券商股集體大漲。 阿里巴巴收漲1.39%，報203.8港元，盤中最高升至205.8港元，再創歷史新高。午後阿里股票市值一度來到4.41兆港元，相當於5658億美元，超越臉書成為全球第六大市值公司。 (時報資訊) #指數 #新高 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿易協議…怕北京捅刀！老美藏殺手鐧 16:302019/12/14 財經 逼近30元 台幣好強 創近18個月新高 04:102019/12/17 財經要聞 陸消費工業增速 攀5個月新高 04:102019/12/17 全球財經 馬光全年獲利 戰六年新高 04:102019/12/17 證券．權證 臺股策略系列 首發三檔即時指數 04:102019/12/17 社會新聞 美股再飆新高 台股攻高挑戰12000點關卡 09:242019/12/17 財經 《半導體》下一代「天璣」仍高貴，聯發科寫57個月新高 10:342019/12/17 財經 聯電今年獲6金2銀新高 連16年台灣持續改善競賽獲獎 11:142019/12/17 財經 A股三大股指走升 創業板創今年新高 11:092019/12/17 財經 《韓股》晶片股領軍，韓股創逾7個月新高 11:422019/12/17 財經 財經熱門新聞 陸被川普抓到把柄 關稅戰恐釀經濟危機 - 財經 下個台積電？老謝：台企翻身 2產業拚進世界排名 - 財經 台積電撐腰 聯發科天璣1000報價獅子大開口 - 財經 怕被台積電狠甩 三星急出2招救半導體事業 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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