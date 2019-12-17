美中完成首階段貿易協議，並已開始進行文本翻譯，據稱兩國有意在1月首周簽署協議，激勵隔夜美股四大指數同步站上收盤新高。周二香港恆生指數收漲1.22%，為27843.71點。國企股(H股)收漲1.73%，為10964.99點。

藍籌股普遍走高，騰訊漲逾3%。中資券商股集體大漲。

阿里巴巴收漲1.39%，報203.8港元，盤中最高升至205.8港元，再創歷史新高。午後阿里股票市值一度來到4.41兆港元，相當於5658億美元，超越臉書成為全球第六大市值公司。

(時報資訊)

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