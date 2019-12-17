2020世界新車大展即將在12月28日揭幕，裕日車(2227)代理進口豪華車品牌INFINITI，將首次於台灣展出品牌首款純電概念休旅QX Inspiration，品牌旗下的極智休旅QX50、豪華運動轎跑Q50、豪華七人座休旅QX60及雙門性能轎跑Q60等主力熱銷車款，亦將於車展展出。

INFINITI TAIWAN品牌成立30周年，以「30年勁化，挑戰無限可能」做為展場主題，首次於台灣展出INFINITI品牌首款純電概念休旅QX Inspiration，展現INFINITI純電未來藍圖。本次INFINITI展場特別設置品牌體驗區，包含互動智能感應裝置「全息體驗」、「智慧駕駛科技AR實境體驗」、「車輛智能互動體驗」、「VC-TURBO超極智渦輪引擎AR實境體驗」及「日式摺紙體驗區」等，讓消費者體驗INFINITI品牌的科技內涵。

INFINITI自1989年11月於北美市場誕生，過去30年，INFINITI以「EMPOWER THE DRIVE驅動潛能，無限可能」的品牌精神；即將於2020世界新車大展首演的純電概念休旅QX Inspiration，代表著INFINITI展開電動車輛的新紀元，未來將致力於發展電動車，融合日式文化及建築風格做為全新設計。QX Inspiration搭載智慧型全時四輪驅動系統(e-AWD)，透過置於前軸與後軸上的馬達驅動輪軸，能輕鬆駕馭，並藉由電動車的配置優勢，QX Inspiration使車內空間極大化。

(時報資訊)