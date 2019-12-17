就讀臺北市某私立高中國中部的蕭姓畢業生，因擅長人物素描繪畫，在紀念冊上被標註「激進份子＆各科老師的專屬畫工」，蕭姓學生認為自己名譽因而損，向臺北地方法院提告，請求學校及紀念冊編輯學生及班導師等人賠償10萬元；北院審理後，認為是蕭姓學生是對文字意涵上的認知落差，未達侵害名譽，判決免賠，全案可上訴。

蕭姓學生起訴主張，他是國中部的畢業生，在畢業紀念冊中他的照片旁，被標註「激進份子＆各科老師的專屬畫工」，不實指稱他的思想、行為較一般人偏激急進，他的呂姓班導師未對畢業紀念冊的編輯注意指導，讓紀念冊逕行發行，對他造成重大精神痛苦。

不過，被告的侯姓學生辯稱，蕭姓同學很會畫畫，對人物肖像的描繪尤其專精，蕭的作畫對象包括希特勒等在歷史評價上較為激進者及各科教師，只是單純描述蕭同學擅長作畫對象，並非指蕭就是畫中對象，而且「激進」是指急於進取變革，不是屬貶損他人社會上評價或憎惡、蔑視、侮辱他人名譽的詞彙。

法官傳喚2人的國文老師作證，確認蕭姓學生很擅長繪畫，也經常以老師作為繪畫對象，而且相當有水準，蕭姓學生不是愛講話的孩子，經常默默自己畫畫，也跟同學相處和睦。

法官認為，畢業紀念冊中蕭的照片旁雖然以手寫字跡「激進份子＆各科老師的專屬畫工」，但不能就此認定同學有貶損蕭的動機，至於激進一詞，是蕭對文字的斷句不同而產生文字意涵上的認知落差，因此判決侯姓同學、班導師及學校免賠。

(中時 )