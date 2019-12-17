美時(1795)昨日才剛剛轉上市掛牌，今日董事會立刻通過數起亞太區業務暨資源整合案，包括透過新加坡子公司取得艾威群集團於東南亞國家已註冊且銷售中藥證、解散清算台灣艾威群，董事會亦任命陳榮新為品質副總將自明年1月1日生效。

美時說，此次董事會通過資源整合案後，公司將接手近50張東南亞藥證，其中包括Zoledronic Acid(Aclasta骨力強)、Kerecis(人工真皮可偌絲)、多項外部授權取得之癌症藥物以及數項非處方產品如嬰兒乳液、魚油等，透過擴大產品多元性更加貼近亞太市場的客戶需求，可望為美時在亞太區的核心業務建立更穩固的基礎，是必要且重要的里程碑。

美時指出，整廠輸出的商業模式中高品質的產品至關重要，陳榮新曾服務於Janssen Pharmaceuticals(J&J)與GSK，帶領全球品管團隊達成各市場繁雜的法規要求，在醫療與製藥產業擁有超過30年的經驗，她總是化被動的法遵為主動擘劃永續經營的品質系統方針。

(時報資訊)