寒冬送暖不間斷，彰化銀行疼惜獨居老人，今年再度攜手華山基金會舉辦「愛老人 愛團圓」公益活動，17日在松山區鵬程里活動中心舉辦「料理紅黃軍」廚藝PK賽，與長輩分享如何運用簡單食材和廚具料理創意年菜，並宣布認捐750份年菜禮盒，在農曆年前出動志工，把愛送到家。

彰銀已經連續6年和華山基金會合作年菜專案，捐年菜、送愛到家。這次將在農曆金鼠年前出動彰銀志工隊配合華山基金會人力不足地區，包括臺北、桃園、臺中、臺南及高雄等地，深入鄰里到長輩家中送年菜、關懷長輩，並提供測量血壓及貼春聯等服務，讓弱勢長輩在過年期間也能夠享用豐盛的年菜，感受家常的幸福。

今年彰銀特別邀請財政部部長蘇建榮擔任神秘嘉賓，一起宣傳「愛老人 愛團圓」公益活動，為台灣獨老發聲。

蘇建榮說，在少子化的社會裡，不僅有越來越多的老人家面臨獨居生活，年輕人的負擔也越來越重，尤其再過5、6年，台灣就要邁入超高齡的社會，所以布建長照服務網絡，落實社區照顧，實踐在地老化的目標，就格外重要。目前政府持續、積極推動長照十年計畫2.0政策，希望結合地方政府資源、聯手民間愛心單位發展在地服務模式。財政部也在長照政策上和政府各部門緊密合作，同時鼓勵公股行庫要比一般企業肩負起更重的社會責任，多多支持及援助弱勢族群。

彰銀董事長凌忠嫄表示，彰銀自舉辦關懷獨居老人公益活動後，更加體認社區守望相助和長期照顧資源的重要，同時鼓勵同仁在工作、生活之餘，主動關心社會與周遭，銀行出錢，員工出力，發揮企業志工精神，讓社會更美好。

這次「愛老人 愛團圓」公益活動，主辦單位有感獨居長輩時常需要自行料理三餐的需求，特別舉辦「料理紅黃軍」廚藝PK賽，為獨居長輩示範利用電鍋或電磁爐烹煮料理，運用簡單食材發想創意菜色，進行一場趣味的廚藝比拼。

彰銀黃隊由蘇建榮、凌忠嫄協同金鐘得主料理達人蔣偉文擔任主廚，華山紅隊則由華山基金會副秘書長李秀娟及廚藝精湛的李奶奶掌廚，並請來30位華山服務的長輩們，票選出最喜愛的料理、一同圍爐吃團圓飯，讓現場充滿年味與人情味。

(工商 )