和桐(1714) 今年因油價承壓、航運成本墊高，利差空間明顯受阻。明年日本有LAB (直鏈烷基苯)廠關廠計劃，無法去化原料NP(正烷屬烴)將銷往其他亞洲區域，原料供應無虞，有利生產成本控管；搭配東南亞市場耕耘推進，力圖提振營運利基。

為此，和桐看好子公司智盛（惠州）石油化工公司人體清潔用品在東南亞市場潛力，董事會通過為其提供背書保證，以利向金融機構貸款，拓展業務。

和桐化學品營收佔比76.68％、油品20.76％，及水泥2.53％；其中，化學品主為LAB、LAS/AES (醇醚磺酸鹽)等。強化營運競爭，近年啟動經理人、產銷策略及38家龐雜投資事業全面調整。

和桐指出，公司LAB年產35萬、居第二大，市占8.68％；LAS/AES年產70萬噸，大陸市占率約40.07％領先。

LAS/AES應用在民生液體清潔劑，人均所得成長，液體清潔劑取代粉體，因此建立菲律賓LAB/LAS據點及墨西哥物流中心，擴大搶進印尼、非洲等具人口紅利市場商機。

此外，和桐旗下智盛（惠州）石油化工生產沐浴乳、洗髮精、護髮乳原料的醇醚產線，年產8萬噸及多用途磺化系列產線，獲得寶鹼、高露潔等國際品牌及中國品牌等採用，除中國內需市場，下游產品也外銷東南亞、南亞和中東市場。

因應全球景氣變數干擾繁多，和桐規劃縮短採購成本、產品售價時間差，或是提出有利抵禦油價波動方案，強化運作績效，力圖明年下半年能逐步反映營運表現。

(工商 )