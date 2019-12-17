中天電視與17直播合作，推出Live益智節目《金牌17Q》，每周一到周三晚間9點Live播出，繼上周3天送出13萬獎金，本周更加碼送觀眾杜拜豪華遊。沈玉琳與許富凱16日主持《金牌17Q》，邀請雞排大亨NONO、港湖女神立委李彥秀、金曲最佳台語女歌手曹雅雯、主持界新星徐凱希、人氣實況主四月桐及神占塔羅直播主仙仙挑戰益智問答帶觀眾搶獎金。

連鎖雞排店事業成功的NONO和李彥秀兩位鄰居合組智囊團參賽搶獎金，開場就說「一直聽到雞排17Q，感覺這節目根本為我設計的嘛，我可以配合再開一個品牌叫雞排17Q。」沈玉琳笑回：「如果節目叫雞排17Q，要換人主持了，雞排應該選戰期間會賣得特別好，謝龍介有下訂了嗎？」NONO果然積極，「我有LINE他了，可是他沒有回我。」沈玉琳笑稱會幫他聯絡一下，因為最近常和謝龍介拍片。

許富凱（左）曹雅雯緋聞夫妻鬼臉超可愛。（金牌17Ｑ提供）

NONO和李彥秀答題非常互補，被問到「台灣的鮮奶和國外的口感不太一樣，請問主要原因是什麼？」NONO發揮餐飲業食安專業，理性推理以刪去法選出正確答案「加熱殺菌溫度」，最後被問到「請問全球第一個落實同工同酬的是哪個國家？」靠著李彥秀成功解析因社會福利特別好又重視勞工選了冰島，兩人開場就成功為線上觀眾贏得2萬獎金。

許富凱挑戰主持，緋聞老婆曹雅雯大方同框相挺，沈玉琳介紹她上場答題時意外口誤喊成「詹雅雯」，許富凱立刻跳腳更正，沈玉琳對自己口誤也大感意外笑稱是因上周去高雄，搭到小黃司機飆很快，聽到他喊說等下趕著要去看詹雅雯演唱會，澄清口誤後不忘再逗一下許富凱，「外界都說你們是夫妻，後來還他（指許富凱）清白，他老婆是謝宜君啦！」許富凱急忙澄清，「沒啦，我不要，你不要亂配。」場面逗趣。

(中時 )