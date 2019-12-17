為確保日本船隻在中東海域航行安全，日本政府有意單獨派遣自衛隊前往，這項方案已獲得執政聯盟的自民黨與公明黨同意，待23日內閣會議會通過，可望展開原則上為期一年的任務。

日本經濟新聞報導，公明黨今天舉行外交安全保障調查會，同意有關派遣自衛隊到中東海域的政府方案，自民黨也在總務會上同意此案。

在執政2黨都同意的情況下，日本政府原則上將在23日的內閣會議上正式通過此案，派遣護衛艦及反潛機以「調查及研究」目的負責情報蒐集。

派遣自衛隊前往中東海域原則上為期一年，如果需要延長派遣時間，必須經過內閣會議同意並向國會進行報告。

這次的派遣任務待下週內閣會議正式通過後，將由防衛大臣河野太郎基於派遣準備命令，要求派遣部隊著手進行訓練，並加緊做好相關準備。

有關派遣目的，方案中明記「確保日本相關船舶航行安全非常重要」，活動範圍包括阿曼灣、阿拉伯海北側及曼德海峽東側的亞丁灣3海域公海。

日本政府將派遣一艘可搭載直升機的護衛艦，反潛機則派遣負責索馬利亞海域亞丁灣海盜任務的P-3C。

(中央社)