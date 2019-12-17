日治時期保留至今，新北唯一的日本警官宿舍今年修復完成，即日起開放參觀。（戴上容攝）

淡水日本警官宿舍修復後古色古香，保留日治時期特色。（戴上容攝）

日治時期保留至今，新北唯一的日本警官宿舍今年修復完成，即日起開放參觀，淡水古蹟博物館17日上午10時許於淡水中正路舉辦開幕儀式，除舞蹈開場外，現場邀請文化局長、最後一任86歲警眷林美美等人一同欣賞參訪宿舍獨有特色的雁行式氣窗、加寬緣側及後院防空洞。

開場儀式由專業日本舞老師以專業服飾、妝容表演「千鶴流」舞蹈拉開序幕，精湛演出令人陶醉，文化局長蔡佳芬、在地民代、文化工作者與高齡86歲屋主林美美不禁直呼「真精彩！」。

淡水日本警官宿舍二次世界大戰後被國民政府接收做為淡水警察分局長的宿舍，宿舍共歷經12位日治時期淡水郡警察課長及5位淡水警分局正、副局長；2007年底被登錄為「歷史建築」，卻因缺乏經費荒廢多時，淡水古蹟博物館爭取中央補助後，今年啟動修復計畫。

身為文化資產保存的提報人、最後一任屋主林美美表示，這裡充滿全家人的回憶，午夜夢迴時常覺得自己還住在這，相隔十年重回舊居，她稱讚房子修復得非常漂亮。

文化局長蔡佳芬表示，淡水擁有豐富的文化資產，市府今天又修復了重要的建物，這是保存歷史文化重要的一步，也是迎接大博物館時代的時刻，未來新北市將會是一座美術館，希望大家走進博物館，親近不同類型的新北在地文化。

淡水古蹟博物館表示，淡水日本警官宿舍擁有三大建築特色：雁行式氣窗、加寬的緣側以及防空洞，博物館即日起提供上、下午共4場定時導覽，歡迎民眾一探歷史建築的神秘面紗。

(中時 )