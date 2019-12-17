一名家住新竹市香山的8旬老翁，日前自住處外出騎機至頭份市訪友未遇，因迷路不知如何回家，在頭份市區到處亂闖，結果在自強路、永貞路口因違規未2段式左轉，被頭份分局尖山所員警攔下盤查，發現老翁精神不佳，剛好老翁家人來電，因找不到老翁，準備向新竹市警方報案協尋，員警當場協助老翁安全返家。

頭份警分局尖山所員警日前夜間在轄內巡邏途經自強路、永貞路口時，見到一名老翁騎乘重型機車未依規定2段式左轉，於上前將人車攔停，在盤查過程中，王員發現該騎士年事已高，神色恍惚，略顯疲態，於是關心詢問老翁要往哪去，老翁表示他居在新竹市香山區，因騎機車來頭份市找朋友未遇，也不知道怎麼騎回新竹市，已迷路許久。

正當員警與老翁對談時，老翁家屬剛好來電，得知老翁違規遭警方攔下，趕緊要老翁將手機交給員警，向員警陳述表示，家人們發現老翁不知去向後，心急如焚，四處尋找，卻怎麼也找不到老翁，也無法聯絡上，而老翁的女兒還跑到新竹市警局派出所，準備報案協尋，沒想到老翁居然這麼恰巧因違規遭尖山派出所員警攔停，得知老翁行蹤後，家屬們鬆了一口氣，對於員警能即時尋獲老翁一再表達感激。

(中時 )