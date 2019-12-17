台南市議會第三屆議員就職即將屆滿周年，17日議長郭信良與議員盧崑福、李啟維等人共同宣布，將於12月24日晚上6點45分到9點，在議會廣場舉辦「台南市議會第三屆議員就職周年耶誕平安報佳音」聯合音樂晚會，當晚7點半還有啟燈儀式及美麗的煙火施放，邀請市民朋友前來參加。

郭信良表示，第三屆議員就職將滿1年，適逢耶誕節慶，議會別出心裁用親民友善的方式來慶賀。當天晚上將結合音樂、舞蹈、合唱團演出，為市民獻上祝福。另外，2020年即將到來，議會也藉由報佳音，希望全體市民在新的一年也都平平安安、順順利利。

郭信良還說，就職周年報佳音活動由市議會及台灣基督長老教會台南中會共同主辦。晚上6點45分到7點半，邀請市民團體帶來薩克斯風、管樂團及勁歌熱舞表演；7點半啟燈儀式後到9點，則由知名音樂老師李瑪寶所帶領的MP樂團與眾教會聖歌隊大合唱，並還牧師為大家祝福，希望大家用愉快的心共度平安夜、歡慶耶誕節。

郭信良透露，除了報佳音之外，參加的民眾都可以得到耶誕糕以及糖果，還可以參加摸彩活動，有機會得到電視、平板、手機等好禮。

郭信良強調，目前市議會已經充滿佳節氣氛，走入議會就能看到可愛活潑的布置，連廣場上的椰子樹都化身為全市最高的耶誕樹，期待24日晚上與市民們一同啟燈，歡喜過節。

除了宣布報佳音活動訊息，長老教會台南中會教社部還贈送1台鋼琴給議會。部長机嘉勝牧師表示，議會為民喉舌，為市民幸福生活奔波，教會很肯定議會的各項作為，特地贈琴給議會，並提字「琴聲悠揚在議場，神恩滿溢於信仰」，期盼議會氣象蓬勃猶如樂聲揚起，更期望議會繼續戮力監督市政，讓市民同蒙喜樂。

(中時 )