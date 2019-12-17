參賽人數最多、每每造成網路洗版的接力賽-新北市鐵道馬拉松接力賽（通稱：追火車），第五屆將於明年4月19日（日）在貢寮區福隆開跑，預計11月20日早鳥開放報名。

這次活動有4大特色：一是跑經台灣最美海岸線—青春山海線經典景點：舊草嶺隧道、三貂角燈塔、牡丹車站等，二是禮聘設計師操刀完賽禮，三是崇尚創意及歡樂的氣氛，四是結合鐵道文化及在地旅遊元素，而成為每年台灣眾多跑者心目中必報的觀光路跑賽事。

今年完賽隊伍增加以往沒有的「團隊獎牌」－7人組合鐵道電氣路牌，還有新北市政府觀旅局、日本西武鐵道及一卡通三方聯名加碼提供給每位完賽者輕巧的「車票獎牌」，牌面「追火車」尊貴金標誌及「Finisher」認證；這張卡式獎牌可以儲值搭乘火車、捷運、公車等。

追火車已經邁入第五屆，從事不動產社群「買厝」的黃士芳和蔡焦緯及醫聲論壇休閒隊的葛育成和盛嘉珍親自到場分享連續四年的回憶。買厝的五人是由同事組成，黃士芳表示「約好至少要一起跑十年，即使現在各自創業，每年仍一起遵守一起追火車的約定」，其中漂亮棒黃士芳參加2018及2019年的比賽，兩個小孩是鐵道寶寶的代表。另外醫聲論壇休閒隊是在網路上認識的朋友，一開始是相約騎自行車，五年前第一屆追火車，開始組隊參加，大家各自在不同的地方工作，每一年的追火車就是大家相聚吃喝玩樂的重要日子。

(中時 )