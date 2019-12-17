2018年台灣人出國超過1,664萬人次，相比前一年成長6.32％，消費總支出更突破新台幣8,000億元，達到歷年高點，萬事達卡宣布，推出2020年度全新尊榮禮遇，包含國內外多項旅遊優惠，同時，搭配萬事達卡於全球150個城市推出的創新交通科技，讓消費者一卡在手，便能享受旅遊消費優惠和便捷交通，輕鬆暢遊全世界。

萬事達卡推出的2020年度全新尊榮禮遇，針對國內外機票、住宿、旅遊團費、餐飲及高爾夫消費，提供給卡友獨家禮遇。

在國外旅遊方面，萬事達卡世界卡持卡人機場接送服務最低至428元、鈦金卡卡友則可享最低628元優惠。

此外，兩年期的國際機場貴賓室會籍和海外網路吃到飽只要用99元的超狂價格即可享有。在機票及團費方面，萬事達卡也攜手「Tripresso旅遊咖」網站以及全台超過三十家旅行社合作，推出機票及團費獨家折扣，每人最高可省千元旅費。

對於想要在台灣來趟輕旅行的持卡人，萬事達卡也在2020年推出宜蘭及桃園大溪威斯汀酒店等頂級酒店一泊二食方案下殺四折優惠。此外，還有優質住宿買一送一的破盤價格，包含捷絲旅酒店、晶泉丰旅，而其他更多精選酒店最低也只要2,500元起。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，台灣人旅遊人次年年創新高，萬事達卡除了全球無價城市體驗及今年既有的Hotels.com、Expedia訂房優惠，在2020年全新尊榮禮遇中，持續提供持卡人國內外旅遊、生活消費、頂級美饌相關多項優惠。

萬事達卡自2018年起將創新技術帶進南台灣高雄捷運，打造北亞第一開放式交通支付系統，啟用三個月內月增率(MOM)成長已達50％；近期再攜手桃園捷運，將創新支付科技應用至台灣門戶機場的交通樞紐。目前萬事達卡同時在全球五大洲17座城市皆已引進開放式交通支付，消費者無須再經歷購票程序，只要持一張萬事達卡便能通行無阻。

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