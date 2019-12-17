富邦VIX（00677U）每股淨值於12月13日碰觸「2字頭」，來到2.85，若只要近3日平均人直先到「1字頭」，就面臨下市危機。富邦VIX ETF今（17）日股價連續第二天觸及2字頭，收2.88元大跌3.03％。

有鑑於此，證交所今日發布新聞稿指出，台灣ETF市場近來蓬勃發展，發行數量與規模大幅成長，商品類型亦更加多元，惟各類型ETF特性及風險不一，特別提醒投資人注意下列事項：

一、除原型ETF外，槓桿、反向及期貨型ETF皆屬於交易型ETF，並不適合長期持有，其中期貨型ETF係以期貨指數作為主要交易與投資標的，基金經理人需依照指數規則將成分期貨定期轉倉，此轉倉成本可能產生之損失將無法避免，且因追蹤標的為期貨指數，而非現貨表現，投資人應留意兩者走勢可能有所差異。

二、各ETF於公開說明書中皆有列示其終止上市條件，另請注意主管機關於今（108）年7月26日發布之函令，屬指數股票型期貨信託基金者，最近3個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90％時，或基金平均淨資產價值低於2,000萬元者，應報主管機關核准後終止期貨信託契約。

證交所提醒，投資人於決定從事交易前，應審慎考慮自身財務能力及經濟狀況，並應詳閱公開說明書及發行公司網頁上之資訊，其中公開說明書可至公開資訊觀測站「投資專區」項下之「基金資訊」查看，或至發行公司網頁查詢，確實了解各項商品特色與風險後，據以作成投資決策。

(工商 )