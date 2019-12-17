安永聯合會計師事務所今（17）日發布《安永大中華區首次公開募股（IPO）市場調查報告》，台灣2019年上市加上櫃企業共32家，籌資額共新台幣273.45億元，件數雖較去年下滑，但籌資額逆勢成長。

香港市場因下半年有大型IPO，數量和籌資額雙冠全球。科創板正式推行增添IPO市場動能，A股全年籌資額創2012年以來新高。安永分析，受貿易摩擦、市場擔憂情緒及地緣政治因素影響，2019年全球IPO預計將有1,115件，件數較去年減少19％；籌資額預計為1,980億美元，下滑4％。

(工商 )