台灣IPO 籌資額逆勢成長 17:032019/12/17 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 安永聯合會計師事務所今（17）日發布《安永大中華區首次公開募股（IPO）市場調查報告》，台灣2019年上市加上櫃企業共32家，籌資額共新台幣273.45億元，件數雖較去年下滑，但籌資額逆勢成長。 香港市場因下半年有大型IPO，數量和籌資額雙冠全球。科創板正式推行增添IPO市場動能，A股全年籌資額創2012年以來新高。安永分析，受貿易摩擦、市場擔憂情緒及地緣政治因素影響，2019年全球IPO預計將有1,115件，件數較去年減少19％；籌資額預計為1,980億美元，下滑4％。 (工商 ) #籌資 #ipo #市場 #全球 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 巴西券商XP上市首日 股價飆3成 04:092019/12/13 全球財經 優客工場赴美IPO 擬募一億美元 04:092019/12/13 全球財經 全球傳動 產品行銷全球 04:102019/12/13 產業特刊 大龍市場開幕 柯P大讚北市市場標竿 15:012019/12/13 生活 小黨互鬥 柯：市場競爭是常態 15:122019/12/13 政治 花旗、瑞信退出優客工場赴美IPO 15:112019/12/13 財經 陸證監會：將科創板經驗用於創業板、新三板 15:412019/12/13 財經 新興市場美元主權債 適合納入退休理財規劃 18:372019/12/16 財經 那斯達克 今年IPO募資勝NYSE 19:002019/12/16 財經 在岸人民幣收貶188點 再破7 19:312019/12/16 財經 財經熱門新聞 陸被川普抓到把柄 關稅戰恐釀經濟危機 - 財經 下個台積電？老謝：台企翻身 2產業拚進世界排名 - 財經 台積電撐腰 聯發科天璣1000報價獅子大開口 - 財經 怕被台積電狠甩 三星急出2招救半導體事業 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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